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إصلاح أعطال خط الكريمات بعد توقف ضخه 12ساعة بالبحر الأحمر

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إصلاح أعطال خط الكريمات بعد توقف ضخه 12ساعة بالبحر الأحمر إصلاح أعطال خط الكريمات بعد توقف ضخه 12ساعة بالبحر الأحمر

مراسل«ONA»
> أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، انتهاء أعمال الصيانة وإصلاح العطل المفاجئ لخط مياه «الكريمات – الغردقهة»، الذي تعرض للتوقف نتيجة لعطل مفاجئ بمنطقة الرافع رقم 2 ، ما أدى  إلى توقف ضخ المياه للغردقة ورأس غارب .

وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركه المياه في تصريح صحفي، أنه تم الانتهاء من إصلاح العطل، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد أن توقف الضخ عن مدن الغردقة ورأس غارب والزعفرانه لمدة تصل الى أكثر من 12 ساعة، وهى الفترة التى تم فيها القيام بأعمال إصلاح العطل، وتم إستئناف ضخ المياه مجددًا بكامل طاقتها.

يذكر أن، خط مياه الكريمات هو المغذي الرئيسي بمياه الشرب لمدينتي «رأس غارب» و«الغردقة».

 

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