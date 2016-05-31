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إعلان أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى لـ"جائزة سيمكس العالمية للبناء 2016"

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إعلان أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى لـ"جائزة سيمكس العالمية للبناء 2016" إعلان أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى لـ"جائزة سيمكس العالمية للبناء 2016"
نظمت شركة سيمكس بمصر احتفالية لإعلان أسماء الفائزين فى مبادرة نشر ثقافة الابتكار والإبداع فى مجال الإنشاء والبناء "جائزة سيمكس العالمية للبناء 2016" فى دورتها الخامسة والعشرين على مستوى العالم والدورة السادسة للجائزة فى برعاية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورعاية وحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة وريكاردو باليستروس - الملحق التجارى والتعاون الدولى لسفارة المكسيك فى مصر، بالإضافة إلى عدد من كبرى شركات المقاولات المشاركة فى المسابقة.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين التسعة فى المرحلة الأولى للجائزة وبهذا الإعلان تتأهل تلك المشروعات إلى المرحلة الثانية لاختيار الفائزين على مستوى العالم فى نوفمبر القادم بدولة المكسيك.

من ناحيته، أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على دعم للقطاع الخاص ومبادراته البناءة نحو تفعيل أطر التنمية داخل المجتمع المحلى، مشيدا بإسهامات القطاع الخاص فى دفع عجلة الاقتصاد، موضحا أن المبادرة تعد أحد أشكال الدفع نحو الابتكار وإخراج الأفكار الجديدة والمساهمة فى خلق عملية تنافس بين الفائزين للوصول إلى أفضل التصميمات للمشروعات العملاقة، مطالبا القطاع الخاص بتوطيد علاقاته بالمجتمع المحلى ومساندته فى عملية التنمية.

وفى سياق متصل، أشاد رامون بيزا رئيس شركة سيمكس فى مصر بدور مصر المتميز على المستوى الإقليمى والدولى، قائلا خلال كلمته أثناء الحفل: "إن المشروعات القومية العملاقة التى أطلقتها مصر فى الآونة الأخيرة ستجعل من مصر مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يساهم فى بناء "مصر جديدة".

وشدد بيزا خلال كلمته فى الاحتفال على أن خلق مستقبل أفضل لمصر والمصريين هو هدف مشترك لشركة سيمكس ينعكس من خلال المشروعات التى تنفذها الشركة والتى ترتكز على مفهوم التنمية المستدامة وجودة الإنتاج والكفاءة العالية والارتقاء بالعنصر البشرى ونشر ثقافة الابتكار والإبداع فى مجال الإنشاء والبناء وهو ما جعل منتجات سيمكس تحتل الريادة فى هذه الصناعة، لافتاً إلى الدور الاجتماعى الذى تقوم به سيمكس فى مصر من خلال المساعدة فى تطوير التعليم والحفاظ على البيئة وخلق جيل من الرياضيين المصريين المتميزين.

وأوضح خاسوس كافيدس نائب رئيس الشركة للتسويق والمبيعات خلال الاحتفالية تفاصيل الجائزة والتى تتضمن فعاليات المرحلة المحلية باشتراك المشاريع المبتكرة والمتميزة من جمهورية مصر العربية واختيار مشروع فائز لكل فئة من الفئات التسعة المحددة من قِبل المواصفات القياسية والعالمية للمسابقة.

وتشمل تلك الفئات على سبيل المثال وليس الحصر: المشاريع السكنية لمحدودى الدخل ومشاريع البنية التحتية والمشاريع التى تخدم أغراض الاستدامة.

كما استعرض المهندس طارق همام نائب رئيس شركة سيمكس للخرسانة الجاهزة والمبيعات المؤسسية مجموعة واسعة من منتجات شركة سيمكس التى تتمتع بالجودة العالية وتمنح المقاولين القدرة على تقديم الحلول المبتكرة فى مجال الإنشاء والبناء.

وتهتم الجائزة بالمشروعات القومية ذات الإبعاد التنموية مثل مشروعات الإسكان منخفض التكاليف، ومشروعات البنية التحتية مثل محطة كهرباء أسيوط، وقناطر أسيوط، والطريق الخرسانى بين القاهرة والسويس وهم من المشروعات الفائزة لهذا العام.

وتهدف "جائزة سيمكس للبناء" إلى دعم الإبداع والتطوير المستمر وتشجيع الأفكار الهندسية المبتكرة، وتسليط الضوء على الأعمال المتميزة فى مجال التشييد والبناء التى تضيف الجديد إلى مجال الإنشاءات وتصبو إلى معالجة مشاكله المعتادة والمتكررة.

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (1)

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (2)

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (3)

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (4)

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (5)

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (6)

احتفاليه جائزه سيمكس للبناء (7)


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مصر 365

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