رئيس الهيئة الهندسية يصل مدينة الإسماعيلية الجديدة لتفقد المرحلة الأولى

وصل اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، لمدينة الإسماعيلية الجديدة، منذ قليل، لبدء جولة تفقدية للمرحلة الأولى من المدينة المنتظر تسليمها خلال شهر أغسطس المقبل.

وكان رئيس الهيئة الهندسية واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، تفقدا صباح اليوم، موقع حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير الأعمال وقرب إنهاء تركيب ماكينات الحفر بالنفق الأول.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: بدء حفر أنفاق الإسماعيلية بداية رمضان