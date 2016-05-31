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بالصور..أهالى قرية كفر حجازى يشكرون المحافظ على إزالة التعديات على طرح النهر

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بالصور..أهالى قرية كفر حجازى يشكرون المحافظ على إزالة التعديات على طرح النهر بالصور..أهالى قرية كفر حجازى يشكرون المحافظ على إزالة التعديات على طرح النهر
قدم أهالى قرية كفر حجازى بالمحلة الكبرى لوحة شكر وتقدير لمحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، على دوره فى تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة فى إزالة التعديات على شاطئ بحر شبين بكفر حجازى.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية لوفد القرية الذى جاء لتقديم شكرهم بمكتبه بديوان عام المحافظة، وأوضح محافظ الغربية فى لقائه بأهالى القرية أن ما يتم هو واجب كل مسئول، وأن المواطن له دور كبير وفعال فى مساعدة الأجهزة التنفيذية والأمنية على تنفيذ القانون والتصدى للجريمة .

ووعد محافظ الغربية أهالى قرية كفر حجازى بإنشاء كورنيش على بحر شبين يكون متنفسا لأهالى الغربية، حيث سيتم الإعداد لذلك عقب إجازة عيد الفطر بمشيئة الله وبمعاونة السادة نواب البرلمان وأهالى القرية والأجهزة المحلية.

محافظ الغربية يستقبل أهالى قرية كفر حجازى (1)

محافظ الغربية يستقبل أهالى قرية كفر حجازى (2)

محافظ الغربية يستقبل أهالى قرية كفر حجازى (3)

محافظ الغربية يستقبل أهالى قرية كفر حجازى (4)

محافظ الغربية يستقبل أهالى قرية كفر حجازى (5)

محافظ الغربية يستقبل أهالى قرية كفر حجازى (6)


>تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بمدينة أسوان

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