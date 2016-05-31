بلدية الشارقة تطلق 17 خدمة إلكترونية جديدة

أطلقت بلدية مدينة الشارقة 17خدمة الكترونية جديدة تزامناً مع تدشين موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، وذلك في إطار تنفيذها للخطة الاستراتيجية التي وضعتها للتحول الذكي الشامل وإنجاز كافة خدماتها إلكترونياً، وسعياً منها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل عالمياً في شتى المجالات وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

وصرح رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تسعى دوماً إلى تطوير وتحديث العمل البلدي بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات وكافة مؤسسات ودوائر الإمارة، كما أنها تحرص على سرعة إنجاز المعاملات وتقديمها بسهولة ويسر مما يخفف الأعباء على المراجعين، إذ أن التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة سيوفر عناء تقديم الطلبات يدوياً، ويضمن تقديم أعلى مستوى للخدمة حتى نصل إلى أعلى معدلات رضا العملاء.

وأشار عيلان إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع البلدية الجديد تتيح إنجاز الكثير من المعاملات التي تهم قطاعات كبيرة من المجتمع سواء أفراداً أو شركات، لافتا أن الخدمات المقدمة على الموقع تشمل خدمات ذكية يتم إنجازها بالكامل عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية وأخرى خدمات إلكترونية تسمح للمتعاملين بتقديم معاملاتهم وإنهاء بعض الإجراءات عبر الموقع على أن يتم متابعتها حتى إنهائها من خلال مراجعة الإدارة المعنية.

وتحدث مدير إدارة تقنية ونظم المعلومات ببلدية مدينة الشارقة جمال البرادعي قائلاً: أن الموقع الإلكتروني يحتوي على 17 خدمة جديدة تغطي معاملات معظم الإدارات، ومنها شهادة "إنهاء أعمال ديكور" التي تقدمها الإدارة الهندسية ومن خلالها يتم تقديم طلب للحصول على شهادة إنهاء أعمال ديكور للمحلات التجارية والشبرات بالمناطق الصناعية من قبل مقاول الديكور، وتقدم أيضاً الإدارة الهندسية خدمات أخرى مثل خدمة إصدار "شهادة توصيل خدمات كهرباء ومياه للوحدات السكنية" والتي يتم من خلالها تقديم طلب للحصول على شهادة توصيل هذه الخدمات بواسطة المالك في حال وجود مساعدة سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان فقط، بالإضافة لخدمات أخرى مثل شهادة لمن يهمه الأمر، والاستعلام عن مشاريع الاستشاري والمقاول.

وأشار إلى أن إدارة التنظيم الإيجاري تقدم 38 خدمة عبر موقع البلدية، منها تجديد عقود الإيجار التجارية والسكنية للمكاتب العقارية والملاك، وطلب إيداع بدل نقدي وغيرها، كما أطلقت إدارة العقود والمشتريات خدمة تسجيل الموردين والمقاولين إلكترونياً عبر موقع البلدية الخارجي، حيث يمكن للشركات تسجيل وتجديد سجلاتهم لدى البلدية إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور إلى مبنى البلدية للتسجيل.

كما تقدم إدارة الخدمات البيئية 16 خدمة الكترونية، منهاطلب تصريح أو استعلام عن إفراج عن عينة أو شحنة كيميائية غير غذائية،حيث يمكن تقديم طلب الإفراج عن تلك المواد التي تصل عبر منافذ الإمارة إلكترونياً، بالإضافة لوجود خدمة أخرى للاستعلام عن تفاصيل وصول العينة أو الشحنة، مع وجود المزيد من الخدمات مثل طلب إتلاف مخلفات منزلية عامة،طلب إتلاف كرتون وألمنيوم وبلاستيك وغيرها.

وبمناسبة حلول شهر رمضان تم إضافة خدمة إلكترونية جديدة خاصة بإدارة العمليات والتفتيش البلدي تسمح لأصحاب المنشآت والمحال التجارية بالحصول على تصريح مواصلة العمل بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان الكريم .