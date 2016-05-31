الأطباء البيطريون المعينون يتسلمون عملهم بسوهاج

مراسل«ONA»:

> أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استلام الأطباء البيطرين الجدد العمل، ممن تم اختيارهم للتعيين في المسابقة، مشيرًا الي أنه تم تسليمهم العمل بعد أن قامت مديرية الطب البيطري، بارسال خطابات التعيين للسادة الأطباء البيطريين .

وقال الدكتور أحمد البدري مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج في تصريح صحفي، إنه تم تشكيل لجنة من المديرية، لتوزيع الأطباء الجدد بمراعاة محل إقامتهم، حيث تم توزيع (12) طبيب بيطري بمركز المنشاة، وتعيين (10) طبيب بيطري بمركز جرجا وعدد (4) طبيب بيطري بمركز البلينا (1) طبيب بيطري بمركز ساقلته وعدد (2) طبيب بيطري بمركز دار السلام (1) طبيب بمركز المراغة وعدد (9) طبيب بمركز طهطا (6) طبيب بمركز طما (11) طبيب بمركز جهينة.

وأضاف، أنه تم ترشيح (2) أطباء بمحطة اكثار الدواجن ، و(1) طبيب بمحطة الديابات لانتاج الالبان واللحوم، وجاري إستكمال إعداد الأطباء بالمراكز التي ليس بها عدد كافي من الاطباء مثل «ساقلتة – دار السلام – البلينا – المراغة»، ومشروعات المحافظة من أبناء مركزي سوهاج وأخميم، لكون عدد الأطباء من مركزي سوهاج واخميم أكثر من احتياجات هذين المركزين.