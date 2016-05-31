«السادات» يطالب وزير الخارجية بالانضمام للجنة حقوق الإنسان العربية

دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى سرعة انضمام مصر للجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”.

وتُعد “لجنة الميثاق”، أول لجنة عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة، والنظر بتقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتتضمن قائمة مهام اللجنة “متابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكام الميثاق العربي، وهي آلية أقرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.

وأوضح السادات، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان المصري فوجئوا بعدم انضمام وعضوية مصر في لجنة حقوق الإنسان العربية، واقتصار دورها على كونها مجرد مراقب، وهو أمرعلى غير المعقول، والمتوقع بالرغم من أن مصر مصدقة على مواثيق حقوق الإنسان، ومن مؤسسي جامعة الدول العربية ، ومقرها الدائم في مصر وأمينها العام مصري فكيف لا تكون مصر عضوًا فاعلًا في هذه اللجنة .

وأكد السادات، أنه إذا كان لدى مصر تحفظ على بعض مواد الميثاق فهذا لا يمنع أن ننضم ونوضح تحفظاتنا أو نطالب بتعديل المواد المتحفظ عليها لكن عدم تواجدنا من الأساس شىء لا يصح وخطأ يجب سرعة تداركه وتصحيحه .