بالصور.. وصول 1600 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور بسفاجا

مراسل«ONA»:

> استقبل ميناء أبو طرطور جنوب سفاجا اليوم الثلاثاء، السفينة«SUHA QUEEN 2 »، وعلى متنها 1600 رأس عجول حية بوزن 1997 طن، قادمة من السودان لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم حجرها بمحجر بيطرى الحصن بالغردقة لإجراء ما يلزم من فحوصات وتطعيمات قبل طرحها بالأسواق قبل شهر رمضان المعظم.

كما استقبل الميناء العبارة مسرة، وعلى متنها 1290 راكب من العمالة المصرية و 24 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 42 شاحنة و 46 سيارة كما تغادر العبارة الرياض و على متنها 127 راكب و 15 سيارة و 7 شاحنة و السفينة تى شى و على متنها 28 شاحنة و 11 راكب.

وأكد الدكتور وحيد رفعت رئيس النقابة الفرعية للبيطريين بالبحر الأحمر في تصريح صحفي، أن شحنة العجول تم الكشف عليها من قبل الحجر البيطري بالوجه القبلي والبحر الأحمر، وجاري عمل الإجراء القانوني لعمل التحصينات البيطرية اللازمة، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطري، واتخاذ اللازم للتأكد من سلامة الشحنة قبل السماح بالإفراج عنها،وانه تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على العجول،وتبين أنهم بصحة جيدة.

وكشف حسن حافظ رئيس رابطة وجمعية مستوردي الماشية الأفريقية، أن العجول السودانية المستوردة من الجانب المصري سليمة، وتم وضعها بالمحجرالبيطري بالسودان وبعد فحصها تم التأكد بأنها خالية من أي أمراض.

وأضاف حافظ، أنه سيتم طرح لحوم هذه العجول بالاسواق والمجمعات الاستهلاكية، فيما تواصل اللجان المصرية البيطرية المتواجدة بالمحاجر البيطرية السودانية إجراءات التحصين والفحص للعجول المعدة للشحن الي مصر.