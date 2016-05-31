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وزير البيئة: لم نصف دول أفريقيا بالكلاب والعبيد والخارجية تجهز ردا رسميا

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وزير البيئة: لم نصف دول أفريقيا بالكلاب والعبيد والخارجية تجهز ردا رسميا وزير البيئة: لم نصف دول أفريقيا بالكلاب والعبيد والخارجية تجهز ردا رسميا
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، ورئيس وزراء البيئة الأفارقة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية تجهز ردا رسميا على الخطاب الذى أرسلته دولة كينيا لمصر والذى طالب فيه القاهرة بالاعتذار الرسمى عن إهانة الأفارقة، حيث أكد الخطاب أن ممثلى أهانوا دول إفريقيا ووصفوها بالكلاب والعبيد خلال اجتماع الجمعية الثانية للأمم المتحدة للبيئة بدولة كينيا.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دولة كينيا أكدت مرة أن الوزير المصرى هو من تلفظ بهذه الألفاظ ومرة أن مستشاريه هم من تلفظوا بها، مؤكدا أنه لم يحضر الاجتماعات من الأساس وأن من حضروا هم سفير مصر بدولة كينيا، بالإضافة إلى اثنين من مستشارى الوزارة وهما الدكتور حسين أباظة والدكتور مصطفى فودة، مشددا على أنهما لم يتلفظا بأى ألفاظ خارجة .

وقال خالد فهمى إن أقوال كينيا متضاربة حيث قالت "إن من سب إفريقيا هو الوزير مرة ومرة أخرى هم مستشاروه"، متابعا: "لا يمكن لأى عضو مصرى أن يتلفظ بأى من تلك الألفاظ ".


>وزير البيئة يلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة للأغذية لبحث التعاون المشترك

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مصر 365

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