ضبط سائق بوزارة التموين لاتهامه ببيع 50 كرتونة دواجن مجمدة بوسط البلد

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سائق بالشركة العامة التابعة لوزارة التموين لاتهامه ببيع 50 كرتونة دواجن مجمدة لأحد تجار القطاع الخاص.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بنقل كراتين سلع من سيارة نقل تحمل لوحات حكومية تابعة لوزارة التموين إلى سيارة خاصة، وقد تم تداول الفيديو بعنوان "فساد فى التموين".

وتابعت هيئة الرقابة الإدارية الفيديو، وتم تعقب لوحات السيارة والتى تبين تبعيتها لإحدى الشركات العامة التابعة لوزارة التموين، حيث كانت فى طريقها لمجمع الدلتا ماركت الاستهلاكى بمنطقة الألفى بوسط البلد.

أسفرت التحريات عن قيام سائق السيارة ويدعى (خ.ر) ببيع عدد 50 كرتونة دواجن مجمدة لأحد تجار القطاع الخاص مقابل حصوله على فارق نقدى لنفسه، نظراً لانخفاض سعرها عن نظيرها بالأسواق حيث توفرها الدولة للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين.

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