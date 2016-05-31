أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جنح مستانف المنيا تنظر تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم

Google+ Print
جنح مستانف المنيا تنظر تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم جنح مستانف المنيا تنظر تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم
قال إسماعيل سيد، محامى المتهمين فى أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن محكمة الجنح المستأنفة تنظر اليوم، تجديد حبس 3 متهمين فى الواقعة، وهم كل من، "عبد المنعم .س و"أحمد .ت " و"محسن".

وأضاف المحامى أن هناك تحولا كبيرا شهدته القضية، أثناء تحقيقات النيابة العامة بعد ما فجرته الشاهدة عنايات أحمد عبد الحميد، والتى قامت بستر السيدة المسنة، حيث نفت واقعة التعرى، موضحاً أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد، حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلى ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدى ملابس وغطاء الرأس، وقالت عنايات "أنا مش هكدب وأنا ست كبيرة وهقابل وجه كريم".

ومن ناحية أخرى تسلمت الوحدة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المنازل المتضررة فى الأحداث التى وقعت فى 20 مايو الجارى لإعادة تأهيلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365