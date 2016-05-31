جنح مستانف المنيا تنظر تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم

قال إسماعيل سيد، محامى المتهمين فى أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن محكمة الجنح المستأنفة تنظر اليوم، تجديد حبس 3 متهمين فى الواقعة، وهم كل من، "عبد المنعم .س و"أحمد .ت " و"محسن".

وأضاف المحامى أن هناك تحولا كبيرا شهدته القضية، أثناء تحقيقات النيابة العامة بعد ما فجرته الشاهدة عنايات أحمد عبد الحميد، والتى قامت بستر السيدة المسنة، حيث نفت واقعة التعرى، موضحاً أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد، حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلى ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدى ملابس وغطاء الرأس، وقالت عنايات "أنا مش هكدب وأنا ست كبيرة وهقابل وجه كريم".

ومن ناحية أخرى تسلمت الوحدة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المنازل المتضررة فى الأحداث التى وقعت فى 20 مايو الجارى لإعادة تأهيلها.