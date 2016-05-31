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ضبط 300 كيلو أرز قبل ترويجها فى السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 300 كيلو أرز قبل ترويجها فى السوق السوداء بأسيوط ضبط 300 كيلو أرز قبل ترويجها فى السوق السوداء بأسيوط
تمكنت إدارة بمديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين من ضبط 300 كيلو أرز بمصنع تعبئة بدون ترخيص امتنع صاحبه عن بيعه لترويجه فى السوق السوداء بساحل سليم.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة التموين يفيد ضبط "نبيل أ . ح . ح" 45 سنة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص وامتناعه عن بيع الأرز لبيعه بالسوق السوداء بغية التربح المادى الغير مشروع منه حيث ضبط لديه 300 كيلو من الأرز معبأة داخل 12 شيكارة زنة الواحد 25 كيلو، و10 كيلو من الأكياس البيضاء التى تستخدم فى تعبة الأرز، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مصر 365

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