بنك إنجلترا يصدر عملات «بلاستيك بوليمر»

أعلن بنك إنجلترا المركزي، عن إصدار عملات نقدية جديدة مصنوعة من بلاستيك بوليمر في سبتمبر المقبل، معترفًا أن أكثر عيوب هذه العملات أنها تلتصق ببعضها.

ومن المقرر أن يصدر البنك عملات فئة خمسة جنيهات في سبتمبر، لتحل محل العملات الورقية الحالية، بينما سيتم إصدار العملات فئة عشرة وعشرين جنيهًا العام المقبل.

> وذكر بنك إنجلترا – بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – أن العملات الجديدة ستكون أكثر أمنًا، ولكنه اعترف بأنها قد تلتصق ببعضها.

وأوضح “يمكن للعملات البوليمر الجديدة أن تلتصق معًا في بعض الأحيان, ولكن هذا التأثير قصير الأجل بمجرد استخدامها”.

ومن المنتظر الكشف عن العملة الجديدة فئة خمسة جنيهات، والتي تحمل صورة رئيس الوزراء الأسبق السير ونستون تشرشل، الأسبوع المقبل.

والعملات البلاستيكية لها مزايا عديدة, يأتي على رأسها صعوبة تزويرها، كما أنها أقل تكلفة في عملية تصنيعها مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية، كما أنها تدوم لمدة أطول تفوق أوراق البنكنوت المعروفة بنحو أربعة أضعاف المدة الزمنية أو العمر الافتراضي لها.