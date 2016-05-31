الرقابة تجيز عرض «عسل أبيض» لسامح حسين في عيد الفطر

مراسل«ONA»:

> أكد المخرج والمنتج أحمد عبد الباسط، أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أجاز عرض فيلم «عسل أبيض»، بدون أي ملاحظات، مشيرًا إلى أن العمل في مراحل المونتاج النهائية، استعدادًا لطرحه بموسم عيد الفطر المقبل.

وأضاف «عبد الباسط»، أنه استقر بشكل نهائي على شكل البوسترات الدعائية للفيلم، استعدادًا لإرسالها للسينمات قبل استقبال الفيلم.

فيلم «عسل أبيض» يشارك فى بطولته بجانب سامح حسين وميريهان حسين ولطفى لبيب وبيومى فؤاد وشيماء سيف وأحمد راتب وطاهر أبو ليلة وشباب مسرح مصر منهم كريم عفيفى ومصطفى بسيط وويزو وحامد وإبرام وإسراء عبد الفتاح، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج حسام الجوهرى، وإنتاج شركة«فيلم أوف ايجيبت»لصاحبها أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط .