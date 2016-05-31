صور.. تكريم 50 موظفًا بمرفق إسعاف الداخلة في الوادي الجديد

مراسل«ONA»

> نظمت جمعية سنابل الخير، بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، إحتفالية بقاعة سيد سيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخله لتكريم العاملين بمرفق إسعاف الداخلة.

وقال محمد حسان رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الخير بمركز الداخلة بالوادي الجديد في تصريح صحفي، إن الجمعية قامت بتكريم مرفق إسعاف الداخلة والعاملين به تحت إدارة الدكتور محمود البيطار مدير مرفق الإسعاف الوادي الجديد وذلك بمناسبة عيد العمال والجهود التي يقوم بها العاملون بهيئة الإسعاف المصرية.

وأضاف حسان، أنه تم تكريم 50 مسعف ومشرف وسائق واداري بمرفق اسعاف الداخلة علي راسهم أحمد زكي ادريس مشرف المرفق و محمد أحمد سيد مشرف بالمرفق واحمد حسن مشرف بالمرفق واحمد سنوسي عضو مجلس النقابة الفرعية للعاملين بالاسعاف واخرين من العاملين بالمرفق .

وأكد الدكتور محمود البيطار مدير مرفق إسعاف الوادي الجديد، أن مرفق الإسعاف هو المرفق الوحيد الذي لا يغلق أبوابه ولا يتقيد بعيد أو عطلات رسمية وان جميع العاملين علي سيارات الإسعاف مدربين علي اعلي مستوي للتعامل مع كافة المصابين والمرضي ،بما يضمن تقديم خدمة إسعافية متميزة لأبناء الوادي الجديد، وأن هذا التكريم تكليل لجهود العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، في تقديم الخدمات الصحية لجميع المصابين والمرضى بمحافظة الوادي الجديد..

وأشاد سيد محمود رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بدور الإسعاف في تقديم خدمات إسعاف وعدم التأخر في نقل المصابين والمرضى، مؤكدًا انه لم يصل إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة شكوى واحدة من المواطنين المرضي تجاة مرفق إسعاف الداخلة .

بينما أشاد النائب برديس سيف الدين عضو مجلس الشعب بالوادي الجديد، بدور هيئة الاسعاف المصرية بمحافظة الوادي الجديد في تقديم خدمات طبية وعلاجيه على أعلى مستوى للمرضى والمصابين .