ربة منزل تعتدي بالضرب على طبيبة بمسشفى طهطا في سوهاج

مراسل«ONA»

تعدت ربة منزل على طبيبة بمستشفى طهطا العام، أثناء وجودها بعملها بعيادة أمراض الصدر بالمستشفى، بسبب أولوية الدخول لتوقيع الكشف الطبي.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم طهطا، يفيد تلقيه بلاغًا من «مروة.أ»، 35 عامًا – طبيبة بمستشفى طهطا العام، مصابة بكدمة وتجمع دموي بإصبع السبابة اليسرى، بسبب تعدي “صفاء. ن”، 24 عامًا – ربة منزل، عليها، أثناء وجودها بعملها بعيادة أمراض الصدر بالمستشفى، بسبب أولوية الدخول لتوقيع الكشف الطبي.

وتحرر محضر رقم 4664 جنح القسم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.