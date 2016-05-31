وصول 1600 رأس عجول حية لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة SUHA QUEEN 2 وعلى متنها 1600 رأس عجول حية بوزن 1997 طن قادمة من السودان لصالح هيئة السلع التموينية حيث يتم حجرها بمحجر بيطرى الحصن بالغردقة لإجراء ما يلزم من فحوصات وتطعيمات قبل طرحها بالأسواق قبل شهر رمضان.

كما يستقبل الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 1290 راكبا من العمالة المصرية و24 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 42 شاحنة و46 سيارة كما تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 127 راكبا و 15 سيارة و7 شاحنات والسفينة تى شى وعلى متنها 28 شاحنة و11 راكبا.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 897 راكبا و 112 سيارة و العبارة أمانة وعلى متنها 1223 راكبا و166 سيارة و 25 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 59 شاحنة و11 راكبا والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 64 شاحنة و 48 سيارة و10 ركاب وغادرت العبارة مسرة وعلى متنها 306 راكب و21 سيارة والعبارة الرياض وعلى متنها 27 راكبا والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 44 شاحنة والسفينة تى شى وعلى متنها 37 شاحنة و10 ركاب.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 938 راكبا و11 شاحنة و 14 سيارة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 32 شاحنة كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 39 شاحنة و37 راكبا.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 693 راكبا منهم 90 معتمرا و 2 باص عمرة و 7 شاحنة و 18 سيارة و غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 224 راكبا منهم 89 معتمرا و 2 باص عمرة و 7 شاحنة و 4 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 44 شاحنة و 346 طرد سمك.

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