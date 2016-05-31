"المصنفات الفنية" تضبط كتبا جامعية مقلدة فى الإسكندرية

قام ضباط قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة استهدفت المكتبات التى تقوم بتوزيع وتداول الكتب المنسوخة والمقلدة – بدائرة قسم باب شرقى.

وأسفرت عن ضبط القضية جنح اقتصادية باب شرقى ضد "أحمد. ح" صاحب مكتبة كائنة بدائرة القسم، وضُبط بحوزته "1317" كتابا جامعيا متنوعا ومنسوخا ومقلدا تخص طلبة الدراسات العليا بكلية التربية.

كما تم ضبط القضية جنح اقتصادية باب شرقى ضد "أحمد. ف" صاحب مكتبة كائنة بدائرة القسم، وضُبط بحوزته "25" كتابا جامعيا متنوع ومنسوخا ومقلدا تخص طلبة الدراسات العليا بكلية التربية، وجار العرض على النيابة العامة.

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