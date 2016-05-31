تزيين طرق مطار القاهرة استعدادًا لزيارة رئيس وزراء المجر

زينت سلطات مطار القاهرة الدولي، الطرق المؤدية إلى المطار بالعلمين المصري والمجري، وذلك تزامنًا مع زيارة فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، ومن المقرر لها أن تبدأ خلال ساعات، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن يصل فيكتور أوربان، في زيارة رسمية إلى القاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المجريين .

وتأتي زيارة “أوربان”، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول سُبل تعزيز التعاون في كافة المجالات، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وقال بيتر كيفك، سفير المجر بالقاهرة، إن ” الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي في بودابست في يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات”.

وأشار “كيفك”، إلى أن “أوربان” سوف يلتقي خلال زيارته، والمقرر لها أن تستغرق ثلاثة أيام ، مع الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية .

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء المجري، افتتاح منتدى الأعمال المصري – المجري، الذي سيناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتنفيذًالمشروعات المشتركة .