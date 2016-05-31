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ضبط تاجر مخدرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر فى العريش

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ضبط تاجر مخدرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر فى العريش ضبط تاجر مخدرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر فى العريش
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها اليوم عن ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان العريش مفادها قيام "ض ح ح" 38 سنة بالاتجار بالمواد المخدرة وكذا المنشطات الجنسية مجهولة المصدر متخذا من مسكنه مخزنا لإخفاء نشاطه وتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت مسكنه وبتفتيشه تبين أنه غير متواجد به (جارى ضبطه) وعثر بداخل المسكن على 4400 قرص تامول مخدر، 183226 قرص منشط جنسى، 577 كيس جل منشط جنسى، 122 علبه دهان جنسى، 20 علبة vip منشط جنسى، 21 إسبرى رش جنسى، 72 قرص لبان جنسى، 90 كيس لبان جنسى، 20 واقى ذكرى، 10 علب لبن أطفال مدعم محظور البيع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1474 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، جار العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة والقوة المرافقة من ضبط "م ح ر"، حال قيادته سيارة ملاكى شمال سيناء، وبرفقته "ص ز ع "، وبحوزتهما لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 20 جرام، بمواجهتهما بما أسفر عنة الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 354 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة رمانة، جارى العرض على النيابة العامة .

وتم ضبط 40 محكوما عليهم، وضبط 6 قضايا تموينية، 34 مخالفة مرافق متنوعة، 128 مخالفة مرورية.


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