إعدام 110 كيلو لحوم وأغذية فاسدة بنصر النوبة فى أسوان

استهدفت لجنة تفتيش على السلع الغذائية بدائرة مركز نصر النوبة فى أسوان، اليوم الثلاثاء، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 110 كيلو أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تضمنت إعدام 80 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام 15 كيلو لحوم و فراخ مجمدة، كما أسفرت الجهود عن إعدام 5 كيلو أوعية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 10 كيلو أغذية محفوظة.

وتم تحرير 15 محضر جنح مخالفات صحية، وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض لدى عدد من المحلات والمطاعم الواقعة بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، كما تم عمل تقرير غلق لمطعم بمدينة نصر النوبة، وجار الغلق، وعرض المحاضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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