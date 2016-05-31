أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إعدام 110 كيلو لحوم وأغذية فاسدة بنصر النوبة فى أسوان

Google+ Print
إعدام 110 كيلو لحوم وأغذية فاسدة بنصر النوبة فى أسوان إعدام 110 كيلو لحوم وأغذية فاسدة بنصر النوبة فى أسوان
استهدفت لجنة تفتيش على السلع الغذائية بدائرة مركز نصر النوبة فى أسوان، اليوم الثلاثاء، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 110 كيلو أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تضمنت إعدام 80 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام 15 كيلو لحوم و فراخ مجمدة، كما أسفرت الجهود عن إعدام 5 كيلو أوعية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 10 كيلو أغذية محفوظة.

وتم تحرير 15 محضر جنح مخالفات صحية، وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض لدى عدد من المحلات والمطاعم الواقعة بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، كما تم عمل تقرير غلق لمطعم بمدينة نصر النوبة، وجار الغلق، وعرض المحاضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


> بالصور.. الجالية السودانية تودع القنصل العام بأسوان عقب ترقيتها لسفير بالنرويج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365