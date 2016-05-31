ضبط وكيل مكتب بريد فى أسوان لاختلاسه 6637 جنيها من حسابات المعاشات

تمكن ضباط مباحث البريد بأسوان، من ضبط وكيل مكتب بريد بقرية منيحة مركز كوم أمبو، لقيامه بالتلاعب فى أعمال حسابات التوفير، واختلاس مبلغ 6637 جنيها.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث البريد، تفيد وجود تلاعب بأعمال حسابات التوفير بمنطقة بريد أسوان، وبإجراء الفحص والتحريات أكدت قيام "خالد.م.ع" 36 سنة وكيل مكتب بريد قرية منيحة مركز كوم أمبو، باختلاس مبلغ 6637 جنيها من حسابات المعاشات عن طريق اختلاس الفيزا كارت وأرقامها السرية وقيامه بصرف تلك المبالغ والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق.

وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وسدد المبلغ المستولى عليه، وتحرر المحضر رقم 3 أحوال إدارة شرطة البريد، وأعيد قيده برقم 2433 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة كوم أمبو، وجار العرض على النيابة.

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