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اليوم.. محاكمة 47 متهمًا بـ«اقتحام قسم التبين»

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اليوم.. محاكمة 47 متهمًا بـ«اقتحام قسم التبين» اليوم.. محاكمة 47 متهمًا بـ«اقتحام قسم التبين»

المستشار محمد فهمي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”.

ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها ” التجمهر، البلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “إضرام النيران بمبنى القسم، حرق محتوياته، محاولة تهريب المسجونين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون”.

 

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