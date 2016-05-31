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السيطرة على حريق بمزرعة كلية الزراعة في سوهاج

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السيطرة على حريق بمزرعة كلية الزراعة في سوهاج السيطرة على حريق بمزرعة كلية الزراعة في سوهاج

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق نشب في كمية من القش، خاصة بعلف الحيوانات بمزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر، بسبب تطاير الشرر في أثناء تركيب باب حديدي.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق بالمزرعة رقم 93 التابعة لكلية الزراعة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من قش المأكولات الحيوانية أعلى سطح مزرعة الإنتاج الحيواني، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وانحصرت التلفيات فـي احتراق كمية من القش.

وبسؤال عباس سالم عبدالرحمن أبوالسعود، (38 عاما – يقيم دائرة مركز أخميم)، قرر أنه في أثناء تركيب عمال الحدادة التابعين للإدارة الهندسية بجامعة سوهاج سورا حديديا وسلكا شائكا أعلى سطح المزرعة، تطاير بعض الشرر ما نتج عنه الحريق.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 253 إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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