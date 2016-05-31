أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

3000 مهندس وإدارى وعامل بشركة مياه سيناء يطالبون الحكومة بحوافز الـ150%

Google+ Print
3000 مهندس وإدارى وعامل بشركة مياه سيناء يطالبون الحكومة بحوافز الـ150% 3000 مهندس وإدارى وعامل بشركة مياه سيناء يطالبون الحكومة بحوافز الـ150%
طالب 3000 مهندس وإدارى وعامل من الموظفين بشركة المياه والصرف الصحفى بشمال وجنوب سيناء بحقوهم فى حافز، خاص بكل العاملين فى شمال سيناء وقدره 150%، على حد قولهم، ويطالبون بسرعة صرفه لهم.

وقال المهندس ياسر العمارى، من المهندسين بمقر الشركة بالعريش، إن جميعهم يطالب بحوافز محرومين منها فى حين يتسلمها كل العاملين بشمال سيناء، وهى صرف حافز جذب العمالة وقدرها 150٪ التى قررها مجلس الوزراء فى شهر إبريل العام الماضى 2015 بند جذب عماله بسيناء لمن لا يتقاضى الحافز أو لمن يتقاضى 80٪ وتم تطبيقه فعليا على جميع المصالح التى لا تتقاضى الحافز.

وأضاف "سمك الكاشف"، وهو فنى بشركة الكهرباء، أنهم عندما توجهوا بالشكوى للشركة والجهات المختصة كان الرد لايوجد اعتماد مالى فى حين أن العاملين بكل المصالح يصرفون هذا الحافز.

وأكد "محمد العكاوى" إدارى بالشركة، وأحمد على "مهندس"، أن كل العاملين بالشركة يطالبون بحقوقهم فى صرف الحافز الذى أقرته الحكومة، معربين عن أملهم أن تصل استغاثاتهم لرئيس الوزارء ووزير المالية.

وأشار محمد نمرس، ومحمد النمرس إداريين بالشركة، أنهم يعانون المخاطر فى عملهم ويعيشون تحت ظروف عمل صعبة من بينهم استشهد 4 عاملين فضلا عن حرق سيارت وتضررها واختطافها، مع ذلك يؤدون عملهم فى كل موقع ويأملون أن تنظر لهم الحكومة بالاهتمام وصرف حقوهم المالية التى اقرتها لهم.


>- مجهولون يستولون على سيارة شركة المياه بالعريش
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان