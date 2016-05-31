3000 مهندس وإدارى وعامل بشركة مياه سيناء يطالبون الحكومة بحوافز الـ150%

طالب 3000 مهندس وإدارى وعامل من الموظفين بشركة المياه والصرف الصحفى بشمال وجنوب سيناء بحقوهم فى حافز، خاص بكل العاملين فى شمال سيناء وقدره 150%، على حد قولهم، ويطالبون الحكومة بسرعة صرفه لهم.

وقال المهندس ياسر العمارى، من المهندسين بمقر الشركة بالعريش، إن جميعهم يطالب بحوافز محرومين منها فى حين يتسلمها كل العاملين بشمال سيناء، وهى صرف حافز جذب العمالة وقدرها 150٪ التى قررها مجلس الوزراء فى شهر إبريل العام الماضى 2015 بند جذب عماله بسيناء لمن لا يتقاضى الحافز أو لمن يتقاضى 80٪ وتم تطبيقه فعليا على جميع المصالح التى لا تتقاضى الحافز.

وأضاف "سمك الكاشف"، وهو فنى بشركة الكهرباء، أنهم عندما توجهوا بالشكوى للشركة والجهات المختصة كان الرد لايوجد اعتماد مالى فى حين أن العاملين بكل المصالح يصرفون هذا الحافز.

وأكد "محمد العكاوى" إدارى بالشركة، وأحمد على "مهندس"، أن كل العاملين بالشركة يطالبون بحقوقهم فى صرف الحافز الذى أقرته الحكومة، معربين عن أملهم أن تصل استغاثاتهم لرئيس الوزارء ووزير المالية.

وأشار محمد نمرس، ومحمد النمرس إداريين بالشركة، أنهم يعانون المخاطر فى عملهم ويعيشون تحت ظروف عمل صعبة من بينهم استشهد 4 عاملين فضلا عن حرق سيارت وتضررها واختطافها، مع ذلك يؤدون عملهم فى كل موقع ويأملون أن تنظر لهم الحكومة بالاهتمام وصرف حقوهم المالية التى اقرتها لهم.

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