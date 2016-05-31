وكيل "الصحة" بالإسماعيلية: نسعى لتطوير المنظومة الصحية فى مستشفيات المحافظة

قال الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن المحافظة تسعى لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، وذلك من خلال تطوير المنظومة الصحية فى جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة وتجهيز كافة الأقسام، لاستقبال جميع الحالات الطارئة.

وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" فتح أبواب المستشفيات على مدار 24 ساعة، فضلا عن توفير أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود من جانب الأطباء وأطقم التمريض، والعاملين من أجل التخفيف عن المرضى، وتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين، ومتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل فى مستشفيات المحافظة، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على جميع مستشفيات الإسماعيلية.

وقال الدكتور أبوسليمان، إنه أعلن حالة الطوارئ والاستعداد القصوى فى مستشفى التل الكبير وفايد والقنطرة شرق وغرب وخاصة المستشفى العام، خلال شهر رمضان، وذلك لاستقبال أى مرضى أو مصابين أو حوادث على مدار الساعة من الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، مؤكداً عدم التهاون مع أى مقصر فى عمله تجاه المريض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة للعمل على مدار الساعة من المديرية للمرور على المصانع والمطاعم السياحية وغير السياحية والمحلات الكبرى ومحلات السوبر ماركت ويتم سحب عينات منها للفحص بالمعمل للصلاحية للاستهلاك الآدمى والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منهم.

- بالصور..محافظ الإسماعيلية يتابع تنظيم المرور بمزلقان نفيشة بسبب تعطل شاحنة

>