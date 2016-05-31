تحرير 13 محضرا لمزاولة مهنة صيد بدون ترخيص فى أسوان

شن رجال شرطة المسطحات المائية بأسوان، حملة تفتيشية بالمسطح المائى بمنطقة غزال بحرى ببحيرة السد العالى.

استهدفت الحملة مكافحة الجريمة وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية ومخالفات قانون الملاحة بالمسطح المائى حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الجهود عن ضبط 227 قضية، شملت تحرير 13 محضرا مزاولة مهنة صيد بدون ترخيص، وضبط متهم وبحيازته بندقية صيد أسماك وسلاح أبيض، وتحرير محضر انتهاء شهادة الصلاحية لـ "لنش " تجميع الأسماك .

و ضبط 10850 متر غزل مخالف لقانون الصيد، وضبط 250 شبكة صيد جوبيا مخالفة، وضبط محبس صيد و6 موازين لوزن الأسماك، وضبط كسارة ثلج وموتورين بدون ترخيص و60 كيلو جرام سمك معد للتهريب، تحرر محضر بكل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة .

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