محافظ أسوان يوجه بعقد مسابقات دينية بمراكز الشباب فى رمضان

وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بإعداد خطة لإحياء ليالى رمضان بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة تتضمن ندوات ومسابقات دينية بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف، بجانب تنظيم مهرجانات فنية ومسابقات ثقافية، و تنظيم دورات رمضانية فى جميع مراكز الشباب وأيضا دورات تنشيطية لأوائل الإدارات الرياضية.

وأعطى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تعليماته لمدير عام الثقافة بأسوان بإعداد قوافل دينية ومحاضرات بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بجانب تنظيم أمسيات شعرية وفرق للإنشاد الدينى ومعارض فنية، وعروض من فرق أسوان، وعقد محاضرات فى المواقع الثقافية المختلفة.

كما شدد محافظ أسوان على مسئولى التضامن الاجتماعى بإعداد خطة المديرية خلال شهر رمضان بحيث تتضمن إعداد مسابقات دينية وموائد الرحمن بالجمعيات الخيرية طبقا لإمكانياتها المتاحة، بجانب الاحتفال بالمواسم والمناسبات الدينية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية على مستوى كل منطقة، وكذا إعداد خطة لتوزيع الإعانات للمحتاجين والأيتام ورعاية البنين والبنات وذوى الاحتياجات الخاصة ومصادر التمويل خلال الشهر الكريم وذلك بهدف عدم إحساس هذه الفئات بفقد العائلة والتأكيد على اهتمام الدولة بهم فى كل وقت ومناسبة.

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