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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الثلاثاء) بشكل محدود شمال قطاع غزة، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين الفلسطينيين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن أربع آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم لمسافة 50 مترا فى الأراضى الحدودية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب أراضى المزارعين شرق بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفى ذات السياق، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، واضطرار الصيادين للهروب خوفا من الإصابة بالرصاص.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها والتى تتراوح ما بين 6 و9 أميال، كما تقوم بعمليات توغل وتستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.
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