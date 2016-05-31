أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر أمنى: ضبط نقطة مراقبة للإرهابيين وسط سيناء بمعرفة الجيش الثالث

Google+ Print
مصدر أمنى: ضبط نقطة مراقبة للإرهابيين وسط سيناء بمعرفة الجيش الثالث مصدر أمنى: ضبط نقطة مراقبة للإرهابيين وسط سيناء بمعرفة الجيش الثالث
قال مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" إن عناصر الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية تمكنت من ضبط نقطة مراقبة للعناصر الإرهابية فى منطقة وادى عرجان وسط سيناء، بها مواد إعاشة وكتب تكفيرية.

وأوضح المصدر أن القوات نجحت فى ضبط بندقيتين، إحداهما صناعة بلجيكية والأخرى صناعة إنجليزية، وكميات من الذخائر بأعيرة مختلفة، وكذلك ضبط عدد من المشتبه بهم .


>المتحدث العسكرى ينشر فيديو لتفقد وزير الدفاع إحدى تشكيلات الجيش الثالث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم