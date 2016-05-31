مصدر أمنى: ضبط نقطة مراقبة للإرهابيين وسط سيناء بمعرفة الجيش الثالث

قال مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" إن عناصر الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية تمكنت من ضبط نقطة مراقبة للعناصر الإرهابية فى منطقة وادى عرجان وسط سيناء، بها مواد إعاشة وكتب تكفيرية.

وأوضح المصدر أن القوات نجحت فى ضبط بندقيتين، إحداهما صناعة بلجيكية والأخرى صناعة إنجليزية، وكميات من الذخائر بأعيرة مختلفة، وكذلك ضبط عدد من المشتبه بهم .

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