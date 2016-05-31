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المعارضة السورية: هيئة المفاوضات ستجتمع لتحديد ممثلها بعد استقالة علوش

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المعارضة السورية: هيئة المفاوضات ستجتمع لتحديد ممثلها بعد استقالة علوش المعارضة السورية: هيئة المفاوضات ستجتمع لتحديد ممثلها بعد استقالة علوش
قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية سالم المسلط إن الهيئة ستجتمع خلال 10 أيام لتحديد من يمثلها فى الجولة المقبلة من محادثات السلام بعد استقالة كبير المفاوضين محمد علوش.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، عن المسلط قوله "إن الاجتماع المقبل سيعيد تقييم الموقف بالنسبة لعدد من القضايا وليس فقط من يمثل المعارضة فى فريق التفاوض".

وكان علوش قد أعلن استقالته أمس الأول بسبب ما اعتبره "فشل" مباحثات جنيف التى ترعاها الأمم المتحدة بين والمعارضة السوريتين.

وعلقت المعارضة السورية مشاركتها الرسمية فى محادثات السلام فى أبريل الماضي، قائلة إنها لن تعود إلا إذا تغير الوضع بصورة جذرية على الأرض.

وقد أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا الخميس الماضى أن لا عودة إلى المفاوضات فى جنيف قبل أسبوعين أو ثلاثة ، وشدد الموفد على ضرورة تحقيق تقدم على الأرض خصوصا فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية، قبل استئناف المفاوضات.
>وخلف النزاع السورى المستمر منذ مارس 2011 أكثر من 280 ألف قتيل وملايين النازحين.
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مصر 365

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