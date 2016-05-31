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لجنة استرداد أراضي الدولة تواصل اجتماعاتها برئاسة محلب

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لجنة استرداد أراضي الدولة تواصل اجتماعاتها برئاسة محلب لجنة استرداد أراضي الدولة تواصل اجتماعاتها برئاسة محلب

صورة أرشيفية

تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ستناقش عددًا من الموضوعات منها ملف أراضي طريق إسكندرية الصحراوي والحصر الخاص بها، وحالات تغيير النشاط، ومخاطبة وزارة الإسكان فيما يخص هذا الملف، وحصر الأراضي التي تم تغيير النشاط فيها لدراسة كيفية التعامل معها والسعر المناسب.

 

وتناقش اللجنة أيضًا وضع آلية لتلقي المبالغ التي يرغب طالبوا التصالح والتقنين في إيداعها تحت الحساب لدى اللجنة كدليل جدية.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة خلال اجتماع اليوم أيضا توجيه خطابات إلى المحافظات لتحديد مواعيد بدء لجان الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها بتلك المحافظات.

 

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