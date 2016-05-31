مصرع 3 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار بسوهاج

مراسل«ONA»:

لقي 3 أشخاص مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة الجبلية غرب قرية الكوامل بسوهاج، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من استخراج جثامين المتوفين.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من عمليات إدارة شرطة النجده يفيد مصرع «محمود.ب» 55 عامًا – مشرف مكتبات، «رمضان.ع» 48 عاما – حاصل على دبلوم، «أيمن.م» 43 عامًا – سباك، وذلك انهيار نواتج الحفر، أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة جبلية تبعد نحو 10 كم عن الطريق الرئيسي غرب قرية الكوامل دائرة المركز ما نجم عنه وفاتهم وعثر على آثار حفر بعمق نحو 5 أمتار بقطر نحو 1.5 متر وأدوات الحفر.

وتمكنت القوات الأمن بمساعدة الأهالي من استخراج جثامين المتوفين وتم نقلهم لمشرحة مستشفى سوهاج العام، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3560 إداري المركز، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.