حبس أمين شرطة بحوزته 400 طلقة خرطوش بغرض الاتجار في سوهاج

مراسل«ONA»:

> أمر أحمد فارس، وكيل نيابة المراغة بسوهاج، بحبس أمين شرطة من قوة مديرية أمن أسيوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 400 طلقة خرطوش بغض الاتجار.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بضبط الرائد نصر طه، رئيس مباحث المراغة، «أحمد. أ. ع»، (31 عاما – أمين شرطة من قوة مديرية أمن أسيوط – يقيم بناحية باصونة)، بحوزته 200 طلقة خرطوش عيار 12، و200 طلقة خرطوش عيار 16، ومبلغ مالي 6 آلاف و375 جنيهًا، وهاتف محمول داخل مسكنه، عقب إصدار النيابة العامة إذن بتفتيشه.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وقيد حرز الذخيرة المضبوطة برقم أشياء ويرسل للمعمل الجنائي، إيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.