صور..انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 لمهرجان الفنون الشعبية بالأقصر

مراسل«ONA»

> انطلقت مساء الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة عشر لمهرجان الفنون الشعبية الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

انطلقت فعاليات المسابقة الخامسة عشر لمهرجان الفنون الشعبية، الذى تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والمقام على مسرح قصر ثقافة الأقصر في الفترة من 30 مايو وحتى 2 يونيو.

ومن جانبه صرح محمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، أن الفرق المشاركة في هذه الدورة عددها تسعة فرق هي القصير للفنون التلقائية، وأسوان للفنون الشعبية واللتان افتتحتا عروض المسابقة، حيث عرضت فرقت القصير«رقصة السيف»، بينما عرضت فرقة أسوان “اسكتش الفرح”.

وأضاف العدوي، أن باقي الفرق المشاركة هي الأقصر للموسيقى والغناء الشعبي، وتوشكى للفنون التلقائية والتي من المقرر أن يعرضوا فقراتهم مساء اليوم الثلاثاء، وكذلك قنا للموسيقى والغناء الشعبى، وقنا للفنون الشعبية، وفى اليوم الأخير تعرض فرقة حلايب للفنون التلقائية، والشلاتين للفنون التلقائية، إلى جانب فرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وأوضح مدير عام فرع ثقافة الأقصر، أن لجنة التحكيم التي تقيم عروض الفرق تتكون من عبد الرحمن الشافعي الخبير الوطنى في الفنون الشعبية، وسمير جابر خبير الفنون الشعبية الاستعراضية، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

وصرح الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى أن الفرق الفائزة سوف تشارك فى المهرجان الختامى على مستوى الجمهورية، كما أن التنافس بين هذه الفرق كبير، فكل يبذل أقصى ما فى وسعه لكى يصل إلى الصدارة، والرابح الأكبر من تلك المسابقة هو الجمهور الذي يستمتع بكل تلك العروض والفقرات الفنية.