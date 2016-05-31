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أعراض الغدة النكافية.. ألم أسفل الرأس وحمى وصداع

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أعراض الغدة النكافية.. ألم أسفل الرأس وحمى وصداع أعراض الغدة النكافية.. ألم أسفل الرأس وحمى وصداع
النكاف هو مرض فيروسى يصيب الغدد النكافية فى المقام الأول، وهى واحدة من ثلاثة أزواج من الغدد المنتجة للعاب، والتى تقع تحت الأذنين.

• أعراض الغدة النكافية


>وهناك عدد كبير من الناس لا يعرفون أعراض الغدة النكافية، والتى سوف نتعرف عليها وفقا للموقع الطبى الأمريكى “Mayoclinic”، وعادة ما تظهر لمدة 2- 3 أسابيع بعد التعرض للفيروس ويمكن أن تشمل:
>1. تورم الغدد اللعابية لكلا الجانبين من الوجه.
>2. ألم أسفل الأذن.
>3. حمى.
>4. صداع الرأس.
>5. آلام العضلات.
>6. الضعف والتعب.
>7. فقدان الشهية.
>8. الألم أثناء المضغ أو البلع.

• نصائح لعلاج الغدة النكافية


>إذا كنت تظن أنك أو طفلك لديه الغدة النكافية، فاذهب للطبيب فورا لتجنب نقل العدوى للآخرين، ومن الممكن أن علاماته وأعراضه تتشابه مع حالة أخرى مثل التهاب اللوزتين أو الغدة اللعابية.

• مضاعفات التهاب الغدة النكفية


>مضاعفات الغدة النكافية يمكن أن تشمل فقدان السمع ولكن نادرا، ولا يزال المرض شائعا فى أجزاء كثيرة من العالم، لذلك يجب الحصول على التطعيم لمنعه.

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