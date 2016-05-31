دراسة: الأطفال المولودون مبكرا أكثر عرضة لهشاشة العظام

من العمليات المهمة التى تحدث خلال الأسابيع القليلة الأخيرة لحمل المرأة عملية نقل الكالسيوم للجنين لتعزيز نمو العظام. وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون نرويجيون أن الأطفال المولدين مبكرا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرا عبر الموقع العلمى “Science Daily”، أن الكتلة العظمية للأطفال هى المؤشر الرئيسى لحدوث هشاشة العظام فى المستقبل.

وقال الباحث "شانديما بالاسوريا" المؤلف الأول للدراسة، أستاذ العظام بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU)، إن الأطفال المولدين مبكرا لديهم محتوى منخفض من المعادن فى العظام والعمود الفقرى والرقبة والفخذ والجسم كله.

وأضاف أن الأطفال الذين يعانون من انخفاض وزن عند الولادة يجب تغذيتهم بنظام غنى بالكالسيوم وفيتامين D والبروتين، جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة التى تنطوى على الأنشطة البدنية التى تساعد فى الحد من خطر الإصابة بكسور العظام فى وقت لاحق من الحياة.

- تعرف على 5 علاجات منزلية للتغلب على نقص الكالسيوم

>

- "كوب" لبن كل يوم الصبح يحميك من 10 أمراض.. أبرزها السرطان وخشونة المفاصل