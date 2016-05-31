مصرع 3 أثناء التنقيب عن الآثار بالجبل الغربى فى سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بسوهاج بمساعدة الأهالى بناحية الجبل الغربى بقرية الكوامل بحرى دائرة مركز سوهاج من استخراج مشرف مكتبات وعاطل وسباك جثامين هامدة من داخل حفرة خاصة بالتنقيب عن الآثار وبتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة 3 أشخاص عقب انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار عليهم .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج أنه أثناء قيام محمود ب. 55 سنة مشرف مكتبات، رمضان ع.48 سنة عاطل، أيمن م. 43 سنة سباك بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة جبلية تبعد حوالى "10" كيلومتر عن الطريق الرئيسى غرب قرية الكوامل انهارت عليهم نواتج الحفر مما نجم عنه وفاتهم وعثر على آثار حفر بعمق حوالى 5 أمتار بقطر حوالى 1.5 متر وأدوات الحفر.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من استخراج جثامين المتوفين وتم نقلهم لمشرحة مستشفى سوهاج العام، بسؤال أهلية المتوفيين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3560 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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