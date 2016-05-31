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ضبط 2 طن و800 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الأدمى فى القليوبية

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ضبط 2 طن و800 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الأدمى فى القليوبية ضبط 2 طن و800 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الأدمى فى القليوبية
تمكن ضباط مباحث من ضبط 2 طن و800 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الأدمى فى القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام "مدحت ع." 46 سنة صاحب ثلاجة لتجهيز اللحوم بقيامه بحفظ كميات من اللحوم والكبد المجمدة انتاج نوفمبر 2015 انتهاء 31/5/2016 بغرض إعادة تعبئتها داخل أكياس ومد فترة صلاحيتها ووضع استيكر بتواريخ صلاحية جديد تمهيدا لطرحها بالأسواق مما يعد ذلك غشا تجاريا وضررا على الصحة العامة، وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية وبتفتيش الثلاجة محل التحريات حيث تم استهدافه وتم ضبط "200 كرتونة كبدة بقرى مجمدة زنة الكرتونة 14 كجم بإجمالى وزن 2.800 طن المنشأ الولايات المتحدة"، وورد تقرير الطب البيطرى يفيد بأن الكميات المضبوطة ليست فى حالة تجمد تام مما يعرضها للتلف وتغير فى الخواص الطبيعية لها من حيث الشكل والملمس، تم التحفظ على المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10846 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2016م وجار العرض على النيابة.


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