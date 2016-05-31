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شرطة النقل عيد 3 أطفال لذويهم وتضبط 23 بائعا متجولا و15 هاربا من أحكام

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شرطة النقل عيد 3 أطفال لذويهم وتضبط 23 بائعا متجولا و15 هاربا من أحكام شرطة النقل عيد 3 أطفال لذويهم وتضبط 23 بائعا متجولا و15 هاربا من أحكام
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مؤخرا، حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والمتسولين والباعة الجائلين.

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 23 بائعا متجولا و10 متسولين، و15 شخصا هارب من أحكام قضائية، واستعادة 3 أطفال فقدهم ذويهم.

كما ضبطت شرطة البريد 5 أشخاص تلاعبوا فى حسابات المواطنين واستولوا على مبالغ مالية متفاوتة، وتم تحرير محاضر لهم.
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مصر 365