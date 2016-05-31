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الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

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الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعاً فى درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والشوائب العالقة نهاراً على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

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