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القوات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

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القوات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن القوات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن
قال التحالف العسكرى الذى تقوده فى بيان فى وقت متأخر أمس الاثنين، إن السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن مما سيضطره إلى إعادة النظر فى جدوى الاستمرار فى الهدنة التى بدأت فى أبريل .

وقال البيان الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية إن الصاروخ وهو الثانى هذا الشهر دمر فى الجو دون أن يتسبب فى أى أضرار. وأضاف أن قوات الدفاع الجوى دمرت أيضا المنصة التى أطلق منها الصاروخ.

وقالت الوكالة: "قيادة التحالف وعبر هذا البيان تؤكد أن تكرار انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الحوثية وأعوانهم واستهداف أراضى المملكة... رغم سياسة ضبط النفس التى تم الالتزام بها منذ العاشر من أبريل الماضى ستضطر التحالف إلى إعادة النظر فى جدوى الاستمرار فى تلك السياسة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة أراضى المملكة والدفاع عما تحقق من مكتسبات للشعب اليمني."
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