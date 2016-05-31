47 % من القراء يؤيدون إصدار ميثاق شرف إعلامى جديد بعد خناقة شوبير والطيب

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "بعد خناقة شوبير والطيب.. هل تؤيد إصدار ميثاق شرف إعلامى جديد؟"، توقع غالبية القراء إصدار ميثاق شرف إعلامى جديد بعد خناقة شوبير والطيب.

وتوقع 47% من القراء إصدار ميثاق شرف إعلامى جديد بعد خناقة شوبير والطيب، بينما توقع 20% من القراء عدم إصدار ميثاق شرف إعلامى جديد بعد خناقة شوبير والطيب، فى الوقت الذى أعرب فيه 33% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

55% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى التصدى لمحتكرى السلع قبل شهر رمضان