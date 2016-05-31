اليوم .. لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف طريق مصر إسكندرية الصحراوى

تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ستناقش عددا من الموضوعات منها ملف أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى والحصر الخاص بها، وحالات تغيير النشاط، ومخاطبة وزارة الإسكان فيما يخص هذا الملف، وحصر الأراضى التى تم تغيير النشاط فيها لدراسة كيفية التعامل معها والسعر المناسب.

اللجنة ستناقش أيضا وضع آلية لتلقى المبالغ التى يرغب طالبوا التصالح والتقنين فى إيداعها تحت الحساب لدى اللجنة كدليل جدية. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة خلال اجتماع اليوم أيضا توجيه خطابات إلى المحافظات لتحديد مواعيد بدء لجان الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها بتلك المحافظات.

- لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف طريق مصر إسكندرية الصحراوى

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