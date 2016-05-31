محمد بن راشد يتوجه إلى جدة على رأس وفد الدولة إلى اللقاء التشاوري الخليجي

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحفظ الله ورعايته إلى جدة اليوم على رأس وفد الدولة إلى اللقاء التشاوري الـ 16 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد اليوم في المملكة العربية السعودية.

يرافق سموه وفد رفيع يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.