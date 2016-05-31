امتنع عن التقدم للامتحانات لوفاة والدته.. والمدرسة أنقذته

تعرض أحد الطلاب في مدينة العين قبل عدة أسابيع لظروف اجتماعية قاسية، حيث توفيت والدته وعدد من أفراد أسرته في حادث سير أليم، وكاد أن يصبح وحيداً، مما أثر على نفسيته واعتكف في منزله وقرر عدم التقدم للامتحانات.

ولكن إدارة مدرسته لم تترك الأمر يمر دون محاولة، فشكلت على الفور فريقا من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي اجتماعي، قاموا بزيارته في منزله وقدموا له الدعم المعنوي الكامل من خلال شرح بعض المواد وتخصيص ساعات مراجعة، حتى استطاع أن يخرج من حالته النفسية والتحق منذ اليوم الأول لتأدية الامتحانات بشكل انعكس إيجاباً على حالته النفسية.

صرح بذلك لـ(البيان) إبراهيم الجراح مدير مركز ثانوية خليفة، والذي أكد حسن سير العملية الامتحانية وتقيد الطلاب بالأنظمة والقوانين، ولم تسجل أية مخالفات أو شكاوى.

وتجاوز طلاب القسم العلمي في مدينة العين صباح أمس امتحان مادة الجيولوجيا بسلام وأمان، دون أية مطبات أو معوقات تذكر، حسبما أكد عدد من طلاب مركز ثانوية خليفة، فيما أشاد طلاب القسم الأدبي بسهولة ووضوح الورقة الامتحانية لمادة علم النفس التي أدخلت البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وأشار كل من سليم سهيل العامري، وراشد مبارك الشامسي، ومبارك محمد الخيلي، إلى أن امتحان مادة علم النفس جاء أسهل من الفصل الأول، وكان مريحاً جداً وخالياً من أية إشكالات أوغموض، وهو في متناول الطالب المتوسط وجميع الأسئلة من الوحدات المقررة ومن الامتحانات السابقة.

ومن القسم العلمي أعرب الطلاب عن رضاهم التام عن المستوى العام لامتحان مادة الجيولوجيا والذي لم يستغرق معهم أكثر من 45 دقيقة، حسبما أشار كل من مصعب عبد الرحيم البلوشي وخلفان السويدي ومحمد مغير.