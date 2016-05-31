دعوى لفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة التجاريين بالقاهرة

أقام فوزى كامل عزل المحامى، بصفته وكيلا عن صفية عبد العظيم قدرى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير المالية ونقابة التجاريين بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة طبقا لنص القانون رقم 40 لسنة 1972 ولائحته الداخلية والإعلان عن ذلك طبقا للقانون.

اختصمت الدعوى رقم 54550 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير المالية ونقيب النقابة العامة للتجاريين ونقيب نقابة التجاريين الفرعية والأمين العام لنقابة التجاريين الفرعية بصفتهم.

وذكرت الدعوى طبقا لنص المادة 40 من قانون النقابة رقم 40 لسنة 1972 ولائحته الداخلية يجب إجراء تجديد نصفى بعد مرور سنتين من إجراء انتخابات 2014، ولما لم يتم فتح باب الترشح منذ ديسمبر 2015 وحتى تاريخه لإجراء انتخابات التجديد النصفى بالمخالفة لنص القانون لان ذلك يبطل شرعية المجلس الحالى ويجعله والعدم سواء.

القضاء الإدارى يقضى بأحقية استاذ بـ"الحديث" بكلية أصول الدين فى رد أقدميته