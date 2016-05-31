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مضادات الهيستامين.. أهم خطوات علاج حساسية اللقاح

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مضادات الهيستامين.. أهم خطوات علاج حساسية اللقاح مضادات الهيستامين.. أهم خطوات علاج حساسية اللقاح
حساسية اللقاح وحكّتها من أنوع الحساسية التى تخلق حكة مرهقة وسريعة الانتشار فى الجسم، وفى هذا السياق أرسلت قارئة تسأل: أعانى وبشدة من حساسية اللقاح الآن بسبب تعرضى لملامسة بعض حشائش الأرض فما العلاج السريع؟

الدكتور هانى الناظر - الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، أستاذ الأمراض الجلدية - أجاب على السؤال، موضحا أن البعض ممن يعانون من أشكال غريبة من الحساسية، قد يعانون حساسية اللقاح، وهؤلاء لابد من التعامل السريع مع حالتهم فى حال إثارة الحساسية لديهم بأى شكل من الأشكال.

وأضاف الدكتور هانى الناظر، أنه يمكن للمصابين بحساسية اللقاح تعاطى قرص واحد فقط "الجرعة"، من الأقراض المضاد للهيستامين فى حال الإصابة بالهرش والحكة سريعا، للمحاولة على السيطرة على انتشار الحساسية والبقع الحمراء وبقع الحكة، التى تخلفها سريعا وتنتقل بين أماكن الجسم بشكل سريع.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية قائلا: "من السهل التعامل مع هذه النوعية من الحساسية، ونصح السائلة بضرورة أن تستشير طبيبا متخصصا لمتابعة حالتها، لأنها معرضة للإصابة بها وتهيج البشرة فى أى وقد، ونتيجة أى مؤثر خارجى".

كما نصح بالعيش بمنأى عن الزهور، فضلا على ضرورة منع زراعتها فى المنزل، أو حتى الاحتفاظ بالزهور ونبات الظل فى المنازل أو البلكونات، لتجنب إثارة الحكة تماما فى أى وقت".

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