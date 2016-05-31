المبعوث الأممى يعرب عن رفضه لانتهاكات وقف الأعمال القتالية فى اليمن

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن عدم قبوله للانتهاكات الحاصلة لاتفاق وقف الأعمال القتالية فى اليمن نظرا لما له من تأثير بالغ على مختلف القطاعات الأساسية فى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانًا عن المبعوث الأممى عقب لقاءات ثنائية أجراها مع الوفود اليمنية المشاركة فى مشاورات السلام المنعقدة حاليًا فى الكويت " أن استقرار الوضع الأمنى فى اليمن يعد مطلبًا جوهريا للشعب اليمني".

وأشار البيان إلى أن الجانب الأمنى طغى على القسم الأكبر من الجلسات الثنائية التى جمعته اليوم مع أعضاء الوفدين المشاركين فى المشاورات.

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