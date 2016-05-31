أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المبعوث الأممى يعرب عن رفضه لانتهاكات وقف الأعمال القتالية فى اليمن

Google+ Print
المبعوث الأممى يعرب عن رفضه لانتهاكات وقف الأعمال القتالية فى اليمن المبعوث الأممى يعرب عن رفضه لانتهاكات وقف الأعمال القتالية فى اليمن
أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن عدم قبوله للانتهاكات الحاصلة لاتفاق وقف الأعمال القتالية فى اليمن نظرا لما له من تأثير بالغ على مختلف القطاعات الأساسية فى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانًا عن المبعوث الأممى عقب لقاءات ثنائية أجراها مع الوفود اليمنية المشاركة فى مشاورات السلام المنعقدة حاليًا فى الكويت " أن استقرار الوضع الأمنى فى اليمن يعد مطلبًا جوهريا للشعب اليمني".

وأشار البيان إلى أن الجانب الأمنى طغى على القسم الأكبر من الجلسات الثنائية التى جمعته اليوم مع أعضاء الوفدين المشاركين فى المشاورات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365