السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان..ولا تعديل فى مواعيد قطارات الصعيد

أكد اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، انتهاء إعداد استعدادات شهر رمضان، وتجهيز جداول التشغيل الخاصة بالقطارات بما يتناسب مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، لافتا إلى أنه تم فى التعديلات التى تم إجراءها على مواعيد رحلات بعض القطارات مراعاة طبيعة هذا الشهر، موضحا أنه يوجد حالة استعداد قصوى لمتابعة واستمرار انتظام مواعيد القطارات طوال الشهر.

ومن جانبه قال المهندس السيد سالم نائب، رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد تعديلات فى مواعيد قطارات خط الصعيد هذا العام، وأن مواعيد قطارات "القاهرة/ أسوان" والعكس بدون أى تعديلات، وأن جداول تشغيلها بدون تغيير كون إن رحلات خط الصعيد طويلة بطبيعتها وبإمكان راكب الصعيد تناول إفطاره خلال رحلة قطاره.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد أن التعديلات فى جدول التشغيل قاصرة على تعديل مواعيد رحلات بعض قطارات الوجه البحرى فقط، سواء "القاهرة ـ الإسكندرية" أو" القاهرة ـ المنصورة" أو "القاهرة ـ الإسماعيلية"، لتتناسب مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، مشيرا على أن التعديلات تبدأ من 6 يونيو المقبل، وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وشملت تعديلات الوجه البحرى تعديل فى مواعيد 7 قطارات بخط "القاهرة ـ الإسكندرية" والعكس، وهى قطار رقم 915 ليقوم من القاهرة الساعة 15.20 ويصل الإسكندرية الساعة 18.15، ورقم 925 يقوم من القاهرة 17.00 ويصل الإسكندرية 22.40، ورقم 927 يقوم من القاهرة 20.10 ويصل الإسكندرية 22.40، ورقم 931 يقوم من القاهرة 20.20 ويصل الإسكندرية 23.15، ورقم 928 يقوم من الإسكندرية 16.00 ويصل القاهرة 18.40، ورقم 926 يقوم من الإسكندرية 22.25 ويصل القاهرة 22.40، بالإضافة إلى قطار رقم 27 اكسبريس يقوم من القاهرة 15.30 بدلا من 15.25.

كما تضمنت التعديلات تغيير موعد قطار رقم 1915 بخط "القاهرة/ المنصورة"، ليقوم من القاهرة الساعة 15.10 ويصل المنصورة الساعة 17.25، وبخط "القاهرة / الإسماعيلية" تم تعديل قيام قطار رقم 959 ليقوم من القاهرة 17.15 ويصل الإسماعيلية الساعة 20.05.

ننشر كواليس مفاوضات تصنيع وتوريد الـ700 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة.. "فائدة القرض" تحسم المنافسة بين روسيا والمجر.. والعرض الروسى يقدم قرضا حكوميا لتمويل شرائها بفائدة تتخطى ضعف فائدة القرض المجرى

"السكة الحديد" تعلن تعديل مواعيد بعض قطاراتها طوال شهر رمضان